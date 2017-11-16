"Окупант посилює тиск на кримських татар": у МЗС висловили протест РФ через обшук у вчительки на півострові

У Міністерстві закордонних справ України висловили протест Російській Федерації через обшук у вчительки кримськотатарської мови в окупованому Криму.

Про це речник МЗС Мар'яна Беца повідомила у мікроблозі Twitter.

"Окупант посилює тиск на кримських татар. Створює "умови" для примусової депортації. Висловлюємо черговий протест РФ", - повідомила Беца.

Як повідомляв УНІАН раніше, сьогодні голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров повідомив у соціальній мережі Facebook, що за наявною інформацією, російські окупанти здійснюють обшук у будинку вчительки кримськотатарської мови, в селі Пушкіно Радянського району Ленари Мустафаєвої. Також він повідомив, що одночасно обшук проводиться у свекрухи Ленари - Аджер Мустафаєвої.