Українська діаспора в РФ просить Путіна не йти на четвертий президентський термін

Українці РФ просять президента Росії Володимира Путіна не висувати свою кандидатуру на четвертий термін. Про це йдеться у відкритому листі головного редактора сайту «Кобза - українці Росії» Василя Коломацького, текст якого є в розпорядженні УНІАН.

Читайте такожПутін уник відповіді на питання про новий президентський термін«Пане президенте, від імені української діаспори Росії, якщо Вам дорога українсько-російська дружба, якщо Ви бажаєте припинити кровопролиття і зупинити мільйонний потік біженців ... ми просимо Вас не висуватися на четвертий президентський термін. Давайте не нищити у братовбивчих конфліктах дві близькі нам держави - Росію і Україну», - написав Коломацький.

При цьому він підкреслив, що вже кілька років у Росії, стараннями мін'юсту і верховного суду, не існує жодної проукраїнської федеральної громадської організації, тому в таких виняткових випадках редакція «Кобзи» бере на себе відповідальність робити офіційні звернення від імені всієї двохмільйонної української діаспори.

Коломацький зазначив, що після приходу Путіна до влади у 2000 році почалися репресії проти українців Росії.

«У Росії було вбито трьох провідних активіста українського діаспорного руху: Анатолія Криля (Владивосток, 2004), Володимира Побурінного (Івановська область, 2002) і Володимира Сєнишина (Тула, 2006). Всі вбивства були резонансними. Світовий Конгрес Українців багато разів звертався до Вас із закликами розслідувати ці вбивства, але вбивці досі не знайдені», - повідомив він.

За його словами, всі ці 17 років тривали гоніння на прихожан УПЦ КП у місті Ногінську Московської області. У 2003-2004 роках у Тюмені, в результаті бюрократичних процедур, було закрито всі українські недільні школи. У 2012 році Верховний суд РФ за поданням Мін'юсту юридично ліквідував найстарішу українську організацію Об'єднання українців Росії (ОУР), а двома роками раніше, таким же чином, було ліквідовано Федеральну національно-культурну автономію українців Росії (ФНКАУР). Крім цього, в 2009 році влада РФ заборонили в'їзд в країну москвичеві, засновнику Бібліотеки української літератури в Москві, Юрію Кононенку. А в 2015 році було заборонено в'їзд до Росії відповідальному секретарю загальноросійської громадської організації «Український Конгрес Росії» Віктору Гіржову.

Крім цього, обидві світові діаспорні організації - Світовий Конгрес Українців і Українська Всесвітня Координаційна Рада потрапили в так званий «стоп-лист» небажаних громадських організацій на території РФ, у результаті чого, п'ять регіональних українських громадських організацій Росії, що входять до структури Світового Конгресу Українців, також виявилися «поза законом».

Коломацький зазначив, що після 2014 року посилився тиск на лідерів українських регіональних організацій - їх постояно викликають спецслужби «для бесід», на них чиниться тиск.

«Можемо назвати такі імена переслідуваних: професор Стефан Паняк (Єкатеринбург), Наталія Романенко (Хабаровськ), Андрій Литвин (Петрозаводськ), академік Тарас Дудко (Москва), митрополит Адріан (Ногінськ). Цей список напевно можна продовжити. Можна констатувати, що уряд Росії систематично і грубо утискає українську діаспору протягом усіх років Вашого правління», - підкреслив він.

Коломацький додав, що відносини між державами Україною і Росією в зазначений період загострилися ще більше і дійшли до стану затяжної війни.

«Після численних торговельних воєн "нульових", було втручання Росії в президентські вибори в Україні в 2004 і в 2009 роках. У 2014 році відбулося масоване вторгнення Збройних сил Росії до Криму і на Донбас. Крим був безсовісно, на порушення всіх договорів і клятв, анексований Росією. Донбас, після збиття мирного малазійського Боїнга і розстрілу українських військ у «зеленому коридорі» під Іловайськом, залишається під трирічної окупацією - в моторошних злиднях, страху і безправ'і, без будь-якого розумного майбутнього», - додав він.

«Хочеться запитати Вас від імені української діаспори Росії: до цього Ви прагнули? Для війни з Україною, чи для міжнародної ізоляції нашої країни, чи для боротьби з сиром пармезаном, Вас обрали народи Росії? Чи була ця політика заявлена у Вашій передвиборчій програмі в 2012 році?», - підкреслив він.