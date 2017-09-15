Провідна спортивна газета Італії вибачилася за позначення Криму російською територією

Італійське спортивне видання La Gazzetta dello Sport вибачилося за те, що в одній зі своїх статей позначила Крим російською територією. Видання також опублікувало спростування у сьогоднішньому номері. Про це повідомив посол України в Італії Євген Перелигін, передає Європейська правда.

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"Отримали листа з вибаченням від головного редактора, а також в сьогоднішньому номері інформація, про те, що Крим не є російським, так як це ніхто не визнав, і що Крим був анексований Росією", - зазначив Перелигін.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня видання вказало Крим територією Росії, а харківський "Металіст" назвало "Металургом".