Відповідальність за ДТП: прокладку поміняють, систему залишать?

Нещодавно уряд подав до парламенту законопроект щодо посилення відповідальності за порушення Правил дорожнього руху. В ньому багато новацій, є серед них і дійсно потрібні, але не врахували головного – кваліфікації кримінального правопорушення.

Як і раніше, скоєння ДТП зі смертельними наслідками Кримінальний кодекс розглядає як вбивство з необережності, а це означає, що адвокати підозрюваних отримають ті ж інструменти щодо уникнення відповідальності своїх клієнтів, що і нині. А судді ще на етапі досудового слідства змушені будуть пропонувати заставу для водіїв-вбивць як альтернативу триманню під вартою.

Хоча, з огляду на катастрофічний стан з аварійністю на дорогах України, набагато логічніше було би кваліфікувати скоєння особою у стані сп’яніння чи під дією певних медпрепаратів ДТП зі смертельними наслідками, як вбивство, а нанесення травм, навіть легких, - як замах на вбивство.

З огляду на нашу недолюстровану, недореформовану поліціє-міліцію, не важко зрозуміти, що перед представниками, так би мовити, старої школи, відкривається безмежне поле для зловживань і поживи

В уряді вирішили залишили максимальне покарання так-званим ДТП-шникам у вигляді 12 років позбавлення волі, що, знову ж таки, враховуючи кваліфікацію злочину в Кримінальному кодексі, на практиці означитиме, що, вбивши хоч 10 людей, водій-убивця зможе років за 6 вийти по амністії або через умовно-дострокове звільнення на волю.

Влада хоче залишити простір для маневру грошовитим винуватцям ДТП і в «легших» випадках: завдання легких тілесних ушкоджень внаслідок ДТП, керування авто у стані сп’яніння, керування без водійського посвідчення, у разі його вилучення раніше. Тут урядовці прописали суттєве збільшення штрафів. В окремих випадках вони сягають 40 тис грн. Для водія «Ланоса» - це астрономічна сума, проте власнику авто за 50 тис доларів ця сума – на два рази посидіти в ресторані. Але головного - конфіскації авто – не передбачено. Хоча саме конфіскація за грубі і неодноразові порушення ПДР могла би стати суттєвим важелем впливу для тих, кому десяток-другий тис грн – не гроші.

Влада хоче залишити простір для маневру грошовитим винуватцям ДТП

В деяких країнах з білою економікою передбачено диференціацію штрафних санкцій в залежності від статків порушника, але в Україні з тисячами підпільних міліонерів такий підхід стане дієвим ще не скоро.

Зате, схоже, свою давню ідею «підкоряйся, а потім оскаржуй» міністр МВС Арсен Аваков нині намагається протестувати на водіях.

Законопроект передбачає, що водій, зупинившись на вимогу поліцейського, повинен заглушити двигун, витягнути ключ з замка запалення та покласти руки на кермо. Годі й казати, що про будь-яку відео фіксацію мобільним телефоном спілкування з копами доведеться забути. Звісно, у самій цій процедурі нічого такого, що б обмежувало права людини і водія зокрема, немає. Проте, з огляду на нашу недолюстровану, недореформовану поліціє-міліцію, не важко зрозуміти, що перед представниками, так би мовити, старої школи, відкривається безмежне поле для зловживань і поживи.

Дмитро Хилюк