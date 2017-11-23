Переговори щодо декларації саміту "Східного партнерства" знаходяться на завершальній стадії – єврокомісар

Комісар Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства та перемовин із розширення Йоганнес Ган констатує, що переговори стосовно заключної декларації саміту «Східного партнерства», що пройде 24 листопада в Брюсселі, ще тривають.

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Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Брюсселі.

"Ми знаходимося на завершальній стадії переговорів щодо декларації, тому наперед я не можу говорити про її фінальний вигляд", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на високопосадового європейського дипломата, розбіжності, які існують на сьогодні між Києвом та Брюсселем стосовно заключного документу саміту, можуть бути вирішені тільки на найвищому рівні.

Зокрема, є сподівання, що компроміс може бути знайдений під час зустрічі президента України Петра Порошенка з президентом Європейської Ради Дональдом Туском, яка пройде сьогодні о другій половині дня, чи під час засідання лідерів Європейської народної партії, яке відбудеться сьогодні ввечері.