Турчинов: надання Україні летальної зброї залишається на порядку денному в США

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявляє, що надання Україні летальної зброї залишається на порядку денному в США і немає підстав затягувати постачання озброєнь.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Києві.

«Що стосується військово-технічної співпраці - вона дуже важлива тому, що для нас це не просто якийсь боєприпас отримати або отримати якусь зброю, ми хочемо виробляти якісну найсучаснішу зброю самостійно, і для нас є більш важливою технологія. Це є для нас пріоритет», - підкреслив Турчинов.

За його словами, питання отримання Україною летальної зброї не знімається з порядку денного.

«Ви знаєте, що США вже кілька разів приймали рішення, але від прийняття рішення до постачання летальної зброї ми ніяк цей відрізок не пройдемо. Але я сподіваюсь, що це відбудеться, і це для нас принципово і з політичної точки зору, і з політичної позиції», - підкреслив секретар РНБО.

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Крім того, як зауважив Турчинов, надання Україні летальної зброї з боку США – це «виконання тих самих угод щодо забезпечення нашої безпеки, незалежності».

«Я переконаний, що немає сьогодні пояснення і підстав, чому наші стратегічні партнери затягують з питанням військово-технічної співпраці, в тому числі і в питаннях постачань і виробництва (на території України – УНІАН) сучасної летальної зброї», - резюмував Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада на брифінгу в Києві новопризначений помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Вес Мітчелл сказав, що США продовжують розглядати питання про надання Україні летальної зброї. Також питання надання Україні летального оборонного озброєння обговорювалось під час переговорів з президентом України Петром Порошенком.

16 листопада Конгрес США схвалив і направив на підпис президенту Дональду Трампу проект закону про оборонний бюджет, що передбачає надання Україні на безпекову допомогу в 2018 році 350 млн доларів.