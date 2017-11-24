Дії таких ворожих держав, як Росія, загрожують розвитку східних сусідів ЄС - Мей

Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявляє, що дії таких ворожих держав, як Росія, загрожують потенційному розвитку східних сусідів Євросоюзу. Як передає власний кореспондент УНІАН, про це вона сказала перед початком саміту «Східного партнерства» в Брюсселі.

Читайте такожЮнкер розповів, про що піде мова на саміті "Східного партнерства"«Сьогоднішній саміт про те, щоби дати оцінку та подивитися вперед, як ми можемо справлятися зі спільними викликами у сфері безпеки та розвитку. Ми повинні відкрити очі на дії таких ворожих держав, як Росія, яка загрожує потенційному росту східних сусідів і яка намагається розірвати нашу колективну міць на частини. Я з нетерпінням чекаю на сьогодні, щоби знову поновити наші зобов’язання європейських країн працювати разом, щоби справлятися зі спільними загрозами», - заявила Мей.

Вона також повідомила, що прибула на саміт «Східного партнерства» для того, щоби «знову сказати, що Сполучене Королівство безумовно віддано наміру продовжувати відігравати провідну роль у підтримці безпеки Європи». «Ми, можливо, залишаємо Євросоюз, але ми не залишаємо Європу», - наголосила британський прем’єр.

Зі свого боку президент Європейського парламенту Антоніо Таяні зазначив, що нинішній саміт «є дуже важливим». «Ми хочемо працювати над посиленням співробітництва. Я оптимістичний. Ми повинні поважати Мінські домовленості, співпраця між ЄС та країнами «Східного партнерства» важлива для майбутньої стабільності», - сказав він.

Міністр закордонних справ Нідерландів Халбе Зелстра також вважає, що «важливо показати країнам східної Європи, що ми хочемо мати з ними тісніші відносини». «Тому ми хочемо допомогти їм у безпековій та економічній ситуації», - наголосив він.