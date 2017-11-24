У Брюсселі дійшли згоди щодо декларації саміту СхП - глава МЗС Латвії
Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс заявив, що станом на зараз підсумкова декларація ще не затверджена. Це буде зроблено наприкінці саміту.
Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс заявив, що лідери держав та урядів країн "Східного партнерства" і ЄС досягли згоди щодо тексту фінальної декларації саміту СхП.
Про це він повідомив журналістам під час саміту в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".
"Мій досвід з Ризького саміту показує, що можна завжди очікувати на сюрпризи в останню мить, навіть коли глави держав та урядів налаштовані на схвалення. Згідно з інформацією, яку я щойно отримав, усі неясні питання з’ясовані", - заявив Рінкевичс.
Читайте такожУ Брюсселі відкривається саміт "Східного партнерства"
Він висловив сподівання, що саміт у Брюсселі мине "без жодних сюрпризів" в останню мить і лідери держав та урядів будуть взмозі формально схвалити декларацію.
Міністр відзначив, що станом на зараз підсумкова декларація ще не затверджена. Це буде зроблено наприкінці саміту.
"Наскільки я розумію, суттєвих змін декларація не зазнає. Ми на шляху до того, щоб мати декларацію", - додав він.
Раніше єврокомісар з питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган заявляв, що дискусії про підсумкову декларацію саміту були складними, але схоже, що згода буде.