У Брюсселі дійшли згоди щодо декларації саміту СхП - глава МЗС Латвії

13:32, 24 листопада 2017
Політика
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Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс заявив, що станом на зараз підсумкова декларація ще не затверджена. Це буде зроблено наприкінці саміту.

У Брюсселі дійшли згоди щодо декларації саміту СхП / фото УНІАН

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс заявив, що лідери держав та урядів країн "Східного партнерства" і ЄС досягли згоди щодо тексту фінальної декларації саміту СхП.

Про це він повідомив журналістам під час саміту в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

"Мій досвід з Ризького саміту показує, що можна завжди очікувати на сюрпризи в останню мить, навіть коли глави держав та урядів налаштовані на схвалення. Згідно з інформацією, яку я щойно отримав, усі неясні питання  з’ясовані", - заявив Рінкевичс.

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Він висловив сподівання, що саміт у Брюсселі мине "без жодних сюрпризів" в останню мить і лідери держав та урядів будуть взмозі формально схвалити декларацію.

Міністр відзначив, що станом на зараз підсумкова декларація ще не затверджена. Це буде зроблено наприкінці саміту.

"Наскільки я розумію, суттєвих змін декларація не зазнає. Ми на шляху до того, щоб мати декларацію", - додав він.  

Раніше єврокомісар з питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган заявляв, що дискусії про підсумкову декларацію саміту були складними, але схоже, що згода буде.

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Теги: #саміт східного партнерства#декларація саміту