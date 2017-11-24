Декларацію саміту "Східного партнерства" погоджено - джерело
14:49, 24 листопада 2017Політика
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Під час переговорів щодо підсумкового документа саміту виникли розбіжності.
Ілюстрація REUTERS
Учасники саміту "Східного партнерства" погодили підсумкову декларацію. Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили в дипломатичних колах.
"Декларацію погоджено", - сказав співрозмовник агентства.
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Як повідомляв УНІАН, під час переговорів щодо підсумкового документа саміту виникли розбіжності, які могли бути вирішені тільки на найвищому рівні – на рівні глав держав та урядів.
Як і очікувалося, на полях саміту президент України Петро Порошено провів низку зустрічей, під час яких, у тому числі, обговорювалася підсумкова декларація.
Нагадаємо, що сьогодні в Брюсселі проходить п'ятий саміт «Східного партнерства».
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