Декларацію саміту "Східного партнерства" погоджено - джерело

Учасники саміту "Східного партнерства" погодили підсумкову декларацію. Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили в дипломатичних колах.

"Декларацію погоджено", - сказав співрозмовник агентства.

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Як повідомляв УНІАН, під час переговорів щодо підсумкового документа саміту виникли розбіжності, які могли бути вирішені тільки на найвищому рівні – на рівні глав держав та урядів.

Як і очікувалося, на полях саміту президент України Петро Порошено провів низку зустрічей, під час яких, у тому числі, обговорювалася підсумкова декларація.

Нагадаємо, що сьогодні в Брюсселі проходить п'ятий саміт «Східного партнерства».