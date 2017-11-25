Манафорт і депутат Артеменко можуть бути причетними до відмови Януковича підписувати Угоду про асоціацію - ЗМІ

Колишній голова виборчого штабу Дональда Трампа Пол Манафорт та колишній народний депутат Андрій Артеменко можуть бути причетними до відмови екс-президента України Віктора Януковича підписувати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом у листопаді 2013 року.

Про це повідомляє новинне агентство McClatchyDC, яке спеціалізується на політичних новинах з Вашингтона.

Зазначається, що зв'язки Манафорта та російських прибічників в українській політиці були набагато глибшими, аніж раніше вважалося. Про це свідчить значна кількість поїздок Манафорта в Україну в період з 2004 до 2015 року, а також отримана інформація після спілкування з понад десятком осіб з числа колишніх і чинних українських урядових посадовців, обізнаних з його діяльністю в Україні.

Впродовж цих років колишній керівник виборчого штабу Трампа відвідав Україну 138 разів. Він здійснив щонайменше 18 поїздок до Москви і майже 10 років підтримував регулярні контакти з союзниками президента Російської Федерації Володимира Путіна, займаючи роль політичного консультанта російських і українських олігархів, а також прокремлівських партій.

Після відсторонення від влади Януковича у лютому 2014 року американський консультант відвідував Київ ще 19 разів впродовж наступних 20 місяців, співпрацюючи з політичною партією «Опозиційний блок».

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Колишній помічник держсекретаря США Деніел Фрід, який обіймав цю посаду під час другого терміну президентства Джорджа Буша-молодшого, підтримував зв'язок з Манафортом під час правління Януковича. За словами Фріда, Манафорт "працював або переважно для Москви, або намагався грати за обидві сторони, які протистояли одна одній, лише для максимального збільшення власного прибутку".

Двоє колишніх американських урядових посадовців на правах анонімності повідомили, що троє олігархів, з якими Манафорт підтримував контакти - Олег Дерипаска, Дмитро Фірташ та Віктор Медведчук, мали потенційні зв'язки з Кремлем. Російський мільярдер Дерипаска впродовж кількох років склачував Манафорту та його бізнес-партнеру Ріку Ґейтсу щорічно 10 млн доларів за консультаційні послуги. За даними видання The Washington Post, у липні 2016 року Манафорт запропонував Дерипасці проводити "приватні брифінги" щодо інформування про президентські вибори у США. Стверджувалось, що Манафорт попросив колишнього консультанта Януковича Костянтина Килимника передати Дерипасці цю пропозицію. Своєю чергою, Дерипаска заперечував, що така пропозиція існувала.

Про деталі контактів Манафорта з Медведчуком не вдалося дізнатися. Проте, Медведчук визнав, що одного разу зустрічався з Манафортом у 2014 році.

Видання зазначає, що кілька подорожей Манафорта можуть зацікавити слідчих. Зокрема, у квітні 2014 року він відвідував Відень, де за місяць до того було заарештовано українського олігарха Фірташа. За словами одного колишнього американського посадовця, Манафорт у Відні провів зустріч з Фірташем.

У липні 2013 року Манафорт та Килимник літали разом у Франкфурт на приватному літаку, що належав українському бізнесмену Артеменко, який пізніше став народним депутатом від Радикальної партії. Американські експерти підозрюють, що ця подорож була прелюдією до розширення російського впливу з метою відмовити Януковича підписувати Угоду про асоціацію. Експерти вважають, що це рішення призвело до початку російського вторгнення на схід України у 2014 році.