Говорити про виконання Шаройком функцій розвідника передчасно – голова Спілки журналістів

Говорити про виконання функцій розвідника в Білорусі українським журналістом Павлом Шаройком передчасно.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав Голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко.

Томіленко вважає, що допоки до Шаройка не буде постійного доступу українського консула та допоки не буде постійного контакту із журналістом незалежного адвоката, передчасно говорити про виконання ним функцій розвідника.

«На сьогодні оприлюднюється лише відео однієї зацікавленої сторони – білоруського КДБ. За яких умов отримані «свідчення» Шаройка, чи не здійснюється на нього протиправний тиск, чи не реалізується тут сценарій російських спецслужб?...», – розмірковує голова НСЖУ.

Водночас він наголошує, що «тема дуже чутлива і нам варто бути максимально критичними до зацікавлених джерел».

За останньою інформацією, у КДБ Білорусі стверджують, що Шаройко збирав інформацію про військові об’єкти Росії в республіці.

Раніше білоруські ЗМІ оприлюднили відео з допитом затриманого українця.

Нагадаємо, що 17 листопада 2017 року стало відомо про те, що в Білорусі затримали українського журналіста Павла Шаройка. У понеділок, 20 листопада, білоруський КДБ підтвердив затримання Шаройка через звинувачення у шпигунстві.