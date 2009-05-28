Янукович каже, що ніяких переговорів з Тимошенко вже немає

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що між фракціями Партії регіонів і БЮТ «ніяких переговорів немає».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам, відповідаючи на запитання, на якій стадії перебувають переговори з фракцією БЮТ щодо коаліції.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що «зараз переговори з БЮТ призупинені з різних обставин». «Тому ніяких переговорів немає», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, минулої неділі в інтерв’ю телеканалу “Інтер” Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що очолювана ним партія веде переговори з Блоком Юлії Тимошенко і що вони ніколи не припинялися..