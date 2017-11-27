Заява екс-співробітниці НАЗК Соломатіної щодо тиску з АП є новою для НАБУ - Ситник

Оприлюднення Ганною Соломатіною інформації про нібито тиск на неї з боку чиновника Адміністрації президента Олексія Горащенкова є новим фактом для НАБУ.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua заявив голова Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

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За словами Ситника, в НАБУ була інформація про вплив Адміністрації президента на НАЗК, але Соломатіна оприлюднила нові дані. При цьому в Бюро не бачили матеріалів, які Соломатіна передала.

«Я нічого не можу сказати, тому що ця справа передана до Служби безпеки України, генеральний прокурор змінив підслідність. Тому ми навіть початкових слідчих дій там не проводили і говорити про перспективу цієї справи я не можу», - повідомив глава НАБУ.

Він спростував інформацію про нібито знайомство з Ганною Соломатіною.

«Я лише читав у ЗМІ, що вона десь працювала у Кіровоградській області. А коментувати якісь чутки забере багато часу», - сказав він.

Артем Ситник також заявив, що «за два з половиною роки не було прямих чи не прямих спроб з боку президента впливати» на роботу НАБУ.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада керівник департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя НАЗК Соломатіна заявила, що керівництво і члени агентства фальсифікують результати перевірок електронних декларацій.

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Соломатіна стверджувала, що нібито працівників НАЗК викликали до Адміністрації президента для інструктажу щодо оприлюднення висновків перевірки електронних декларацій.

«Мене особисто з двома колегами викликали до Адміністрації президента у вересні цього року - так званий куратор щодо НАЗК пропонував, щоб усі перевірки, проекти рішень, які будуть винесені на засідання, в першу чергу розглядалися у Адміністрації президента, а потім вже на засіданнях НАЗК», - сказала Соломатіна. За її словами, вона відмовилась від цієї пропозиції.

Соломатіна також стверджувала, що написала заяву про звільнення і перебуває на лікарняному.

У НАЗК, в свою чергу, заявили, що Соломатіна – колишній працівник Нацагентства, а поширена нею інформація є недостовірною, а також звинуватили її в «спробі дискредитувати успішно розпочату антикорупційну реформу в Україні».