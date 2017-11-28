Генсек Ради Європи лобіює повернення Росії до ПАРЄ - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін підтвердив, що генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд лобіює повернення делегації Російської Федерації до сесійної зали Парламентської асамблеї Ради Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це дипломат сказав журналістам.

"Була зустріч і у президента, і у мене з Ягландом. Це була дуже складна дискусія, оскільки він дійсно лобіює повернення делегації Росії", - заявив Клімкін.

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"Він це обґрунтовує тим, що в разі, коли Росія взагалі залишить Раду Європи, то сама Європейська конвенція з прав людини і, відповідно, Європейський суд з прав людини не будуть діяти стосовно Росії. Я йому сказав, що це насправді жарт. Оскільки Держдума РФ вже прийняла рішення, що російське законодавство знаходиться над рішеннями міжнародного суду з прав людини", - наголосив міністр.

"Тому, це, в принципі, тотальна дурниця – таким чином обґрунтовувати цю логіку", - додав він.

За словами Клімкіна, він розмовляв про це майже з усіма міністрами Європейського Союзу і буде продовжувати розмовляти.

"Я вважаю, що ці спроби, вони, по-перше, можуть дискредитувати саму логіку Ради Європи, оскільки це платформа, яка заснована на цінностях. По-друге, подивіться, якщо хтось приймає рішення повернути Росію – це робиться за два місяці до російських виборів, які Путін пересунув на дату нелегального так званого референдуму (незаконний «референдум» у Криму відбувся 16 березня 2014 року - УНІАН)", - наголосив Клімкін.

"Тому, ніяким чином це повернення не може відбутися, але якщо хтось буде його надалі просувати, я вважаю, що він просуває логіку, що Рада Європи не буде присутня як демократична основа нашого співіснування і це дуже серйозна помилка", - заявив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд занепокоєний, що Російська Федерація може залишити Раду Європи.

За його словами, Москва може залишити організацію, якщо її вимоги не будуть виконані, що у підсумку позбавить 140 мільйонів росіян можливість звертатися до Європейського суду з прав людини у Страсбурзі, у якому третина справ стосується РФ.

Як повідомлялося, влітку Росія призупинила виплату щорічних внесків до Ради Європи у розмірі 33 мільйонів євро. Загалом бюджет організації складає 450 мільйонів євро. Російська сторона заявила, що не визнаватиме нового комісара Ради Європи з прав людини, який вступить на посаду у січні, поки їй не буде повернуто право голосу.