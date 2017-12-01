26 років тому відбувся референдум за незалежність України (відео)

Тоді 93% українців проголосували за незалежність нашої країни. Першими Україну підтримали Польща, Канада, Угорщина, Литва і Латвія. За перший рік незалежності Україну визнали 130 держав.

Однак за 26 років українцям довелося не один раз відстоювати права свого народу – під час Помаранчевої революції у 2004 році, через 10 років – на Євромайдані, тоді на вулиці вийшли мільйони людей. Саме під час Революції Гідності за Україну пролилася перша кров за часів незалежності.

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І сьогодні боротьба за незалежність триває. Наші воїни доводять – український народ був і залишиться незалежним і незламним.