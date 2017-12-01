СБУ зірвала усі операції агентів під прикриттям НАБУ — Ситник

Служба безпеки України зірвала усі операції агентів під прикриттям Національного антикорупційного бюро України.

Про це заявив директор Бюро Артем Ситник, пише Громадське.

Він зазначив, що наразі припинені усі операції агентів НАБУ під прикриттям.

За словами Ситника, у справі про корупцію у Державній міграційній службі Діна Пімахова була не головним об'єктом розслідування. Водночас, через витік інформації, можливість довести розслідування до кінця втрачена.

Ситник заявив, що метою СБУ було зрив конкретної операції та зрив усіх інших операцій агентів під прикриттям та отримання інформації про агентів.

Обшуки проводилися за 10 адресами, але наразі жоден працівник НАБУ не затриманий.

«У двох конспіративних приміщеннях НАБУ були проведені обшуки. Також були проведені численні обшуки як у співробітників НАБУ, так і у їх родичів. Ці обшуки супроводжувалися цинічною поведінкою співробітників СБУ, пошкодженням майна наших співробітників та їхніх близьких родичів», — повідомив Ситник.

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Як повідомляв УНІАН, 8 листопада у НАЗК повідомили, що запросили голову НАБУ Артема Ситника прийти 13 листопада та надати пояснення щодо невиконання вимог Нацагентства. Зазначалося, що директор НАБУ не виконав вимоги НАЗК і, на думку відомства, необґрунтовано відмовивcя надати запитувану інформацію та документи, що є ознакою адмінправопорушення. Ситник, своєю чергою, спростував інформацію про ненадання інформації і наголосив, що вимога НАЗК прийти в агентство для надання пояснень не підлягає виконанню.

Крім того, 30 листопада у НАБУ заявили, що 29 листопада під час документування одного з епізодів за участі першого заступника голови Державної міграційної служби оперативники СБУ під керівництвом прокурорів ГПУ незаконно затримали детектива Національного бюро, який працював під прикриттям.

У НАБУ висловили переконання, що "має місце спланована диверсія" проти працівників Бюро та САП, реалізована "СБУ та санкціонована генеральним прокурором України".

Своєю чергою, перший заступник голови ДМС Діна Пімахова заявила, що з власної ініціативи подала заяву до СБУ щодо пропозиції хабара.

Того ж дня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що за триманому агенту НАБУ оголосять про підозру у провокації та даванні хабара. При цьому він розкритикував роботу НАБУ та висловив думку, що працівники агентства вчинили провокацію проти чиновника міграційної служби.