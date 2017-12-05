Зрив спецоперацій НАБУ: США засумнівалися у відданості України боротьбі з корупцією

Державний департамент США занепокоєний зривом силовиками в Україні спецоперації НАБУ та арештом агентів.

Про це йдеться у заяві опублікованій на сайті Держдепу США.

"Нещодавні події, включаючи зрив розслідування корупції на високому рівні, арешт посадових осіб з Національного антикорупційного бюро України і вилучення конфіденційних документів НАБУ, викликають стурбованість щодо відданості України боротьбі з корупцією", - йдеться в заяві.

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Подібні дії в США назвали такими, що є частиною намагань підірвати незалежні антикорупційні інституції, які Сполучені Штати та інші допомогали підтримати.

"Вони (дії проти НАБУ - ред.) підривають довіру суспільства та створюють ризик для зриву міжнародної підтримки України", - наголосили в Держдепі.

У Держдепі нагадали слова держсекретаря США Рекса Тіллерсона: "Для України немає сенсу боротися за своє тіло на Донбасі, якщо вона втрачає свою душу в корупції. Інститути з боротьби з корупцією мають підтримуватися, фінансуватися і бути захищеними".

"Відображаючи вибір народу України, Сполучені Штати закликають усі гілки української влади спільно працювати над викоріненням корупції з суспільного життя. Усунення корупції є ключем до досягнення стабільності, безпеки і процвітання для всіх українців", - підсумували в Держдепі США.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України заявляє про викритий у приватному будинку «таємний офіс» Національного антикорупційного бюро України, де незаконно зберігалась документація із грифом «таємно».

Нагадаємо, 30 листопада в НАБУ заявили, що напередодні під час документування «одного з епізодів за участі першого заступника голови Державної міграційної служби оперативники СБУ під керівництвом прокурорів ГПУ незаконно затримали детектива Національного бюро, який працював під прикриттям».

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За інформацією НАБУ, посадовець міграційної служби неодноразово озвучувала вимогу щодо отримання «заохочення» у сумі 30 тис. доларів США - спочатку за позитивне вирішення питання про надання іноземцю громадянства України, а згодом - за надання посвідки на тимчасове проживання на території України.

Також у бюро наголосили, що з моменту початку спецоперації у квітні 2017 року задокументовано ще чимало фактів незаконної діяльності «організованого злочинного угруповання у складі нинішніх та колишніх працівників центрального апарату та територіальних підрозділів ДМСУ».

У НАБУ висловили переконання, що «має місце спланована диверсія» проти працівників бюро і САП, реалізована «СБУ та санкціонована генеральним прокурором України».

Своєю чергою, перший заступник голови ДМС Діна Пімахова заявила, що з власної ініціативи подала заяву до СБУ щодо пропозиції хабара. Вона повідомила, що чоловік, який назвався представником іноземної компанії, увійшов до неї в довіру і почав пропонувати вирішити питання щодо сприяння незаконній легалізації іноземців. Пімахова стверджує, що відмовила чоловіку, однак той продовжував пропонувати їй вирішити питання, натякаючи про грошову винагороду. Пімахова заявила, що після цього написала заяву в СБУ.

Того ж дня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що агенту НАБУ оголосять про підозру за ст. 370 (провокація хабара) і ст. 369 (давання хабара) Кримінального кодексу України. На його думку, що працівники НАБУ вчинили провокацію проти чиновника міграційної служби.