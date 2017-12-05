Перерва у ВР була оголошена через ситуацію з Саакашвілі - депутат

Перерва в засіданні Верховної Ради була оголошена у зв’язку з подіями, які відбуваються сьогодні довкола екс-голови Одеської облдержадміністрації, лідера партії “Рух нових сил” Міхеїла Саакашвілі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам сказав народний депутат від “Батьківщини” Олексій Рябчин.

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“Перерва була оголошена у зв’язку з тими подіями, які трапилися і зараз проходять з Міхеїлом Саакашвілі”, - сказав депутат.

За словами Рябчина, наразі лідер фракції “Батьківщина” Юлія Тимошенко та фракції “Самопоміч” Олег Березюк, а також інші лідер фракцій обговорюють, що необхідно зробити для того, аби не допустити “повернення нас до тиранії Януковича”.

Як повідомляв УНІАН, голова ВР Андрій Парубій оголосив 30-хвилинну перерву у роботі парламенту на вимогу фракцій «Самопоміч» та «Батьківщина».