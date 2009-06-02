У ПР натякають, що ширку українці проковтнуть, а дострокові вибори - ні

Перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ вважає, що українське суспільство не сприйме дій Президента Віктора ЮЩЕНКА, якщо в разі створення нової коаліції він видасть указ про дострокові вибори Верховної Ради з одночасним складенням повноважень глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам, коментуючи інформацію про те, що у Секретаріаті Президента готові два проекти указів про дострокові вибори Президента та ВР в разі створення нової коаліції.

За словами О.ЄФРЕМОВА, дії Президента зовсім не вписуються в логіку ухвалення державницьких рішень.

Говорячи про можливі дострокові вибори до ВР, О.ЄФРЕМОВ зауважив, що чим далі, то тим менше механізмів цього. «Є законодавство, яке визначає дії Президента до моменту складення ним своїх повноважень. Юридично ми можемо сперечатися, коли новий Президент прийде до влади, але це суперечка юристів. Суспільство не прийме такі дії Президента», - сказав депутат.

О.ЄФРЕМОВ також наголосив, що його вже не дивують жодні дії глави держави. «Він в минулий раз підписав чотири рази указ, а потім забув, що вони є, і підписував нові укази. Тому він може свої укази видавати, але у нас є право їх оскаржувати в Конституційному Суді», - сказав він. При цьому О.ЄФРЕМОВ додав, що депутати обов’язкового звернуться до КС, якщо ці укази будуть неконституційними.

Відповідаючи на запитання, чи може поставити хрест на внесенні змін до Конституції указ Президента про його відставку, О.ЄФРЕМОВ зауважив, що механізми внесення змін до Конституції чітко визначені законами, і ця процедура не пов’язана з погодженням змін до Конституції з Президентом.

«Тому якщо в парламенті буде достатньо голосів – конституційна більшість, яка вважатиме, що необхідно прийняти ці зміни, - то ми приймемо ці зміни», - сказав він.

О.ЄФРЕМОВ також зауважив, що зараз остаточно не погоджений варіант змін до Конституції, який розробляється БЮТ та Партією регіонів. За його словами, обговорювалися лише окремі положення, і коли цей документ буде готовий остаточно, то він буде винесений на затвердження політради Партії регіонів.

«Робота над цим документом не завершена, і він відпрацьовується на рівні фахівців», - сказав депутат.