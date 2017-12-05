Держсекретар США і глави МЗС країн ЄС обговорили співпрацю з Україною

Міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу та державний секретар США Рекс Тіллерсон обговорили ряд питань, серед яких було питання співробітництва з Україною.

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Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне повідомлення за результатами неформального засідання, що відбулось сьогодні у Брюсселі, розповсюдила Європейська рада.

«Під час зустрічі міністри закордонних справ та державний секретар обговорили актуальні питання міжнародного порядку денного, включаючи мирний процес на Близькому Сході, ситуацію в Сирії, підхід до Росії, співпрацю з Україною та напруженість на Корейському півострові», - йдеться в повідомленні.

Крім того, високий представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні обговорила з Тіллерсоном та міністрами посилення трансатлантичної співпраці щодо найбільших глобальних викликів, таких як торгівля, зміни клімату, ряд питань у сфері безпеки та геополітики, які викликають спільне занепокоєння.