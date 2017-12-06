ГПУ повідомила про підозру ще двом працівникам НАБУ

Генеральна прокуратура України повідомила про підозру ще двом працівникам Національного антикорупційного бюро. Про це йдеться у заяві НАБУ.

У антикорупційному відомстві повідомили, що "незаконний тиск на працівників Національного антикорупційного бюро триває".

Зокрема, повідомляється, що "5 грудня 2017 року заступник Генерального прокурора України Юрій Столярчук повідомив про підозру ще двом співробітникам Національного антикорупційного бюро України".

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Також сказано, що детективу НАБУ під прикриттям, раніше затриманому СБУ і ГПУ під час виконання одного з етапів спецзавдання, повідомлено про підозру 30 листопада.

"ГПУ інкримінує працівникам НАБУ злочини, передбачені двома статтями Кримінального кодексу України: надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369) та провокацію підкупу (ст. 370)", - йдеться у заяві.

"Ще раз наголошуємо, що жоден із працівників НАБУ ніколи не провокував підкуп жодного з посадовців Державної міграційної служби України чи інших державних органів", - йдеться у заяві.

В Бюро прокоментували справу щодо першого заступника голови Державної міграційної служби України Діни Пімахової.

"Щодо надання неправомірної вигоди чиновниці ДМС, ці дії відбувалися в рамках виконання негласними працівниками НАБУ спеціального завдання на підставі Постанови прокурора САП про контроль над вчиненням злочину. Відтак склад правопорушення у такому випадку відсутній. Відповідно до матеріалів кримінального провадження, посадовець ДМСУ сама неодноразово озвучувала вимогу щодо отримання «заохочення» у сумі 30 тисяч доларів США – спочатку за позитивне вирішення питання про надання іноземцю громадянства України, а згодом – за надання посвідки на тимчасове проживання на території України", - йдеться у повідомленні.

"Вже цілком очевидно, що історія з «провокацією» була вигадана та використана Генеральною прокуратурою та СБУ, як формальний привід для втручання у діяльність НАБУ, зриву таємних спецоперацій Бюро, отримання санкцій на обшук конспіративних приміщень та особистих помешкань працівників НАБУ, їхнього затримання та залякування, отримання доступу до матеріалів ОРД. Кінцевою метою цих дій, на думку НАБУ, є блокування подальших розслідувань щодо топ-корупціонерів", - йдеться в заяві Боро.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада в НАБУ заявили, що ГПУ та СБУ зірвали операцію з викриття корупційної схеми у Державній міграційній службі.

Своєю чергою Луценко розкритикував роботу НАБУ та висловив думку, що працівники агентства вчинили провокацію проти чиновника міграційної служби.

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Також він заявив, що штатні негласні співробітники антикорупційного бюро не проходили конкурс перед призначенням на посади.

Крім того, 1 грудня у Генпрокуратурі заявили про викритий у приватному будинку «таємний офіс» НАБУ, де незаконно зберігалась документація із грифом «таємно».

4 грудня у ГПУ повідомили, що запросили на допит агентів НАБУ Катерину Сікорську та Сергія Тітенкова, які фігурують у кримінальному провадженні за фактом провокування хабара співробітнику міграційної служби.

За даними речника ГПУ Андрія Лисенка, слідчі будуть з’ясовувати, як були призначені на посади ці агенти, також є запитання щодо допуску Сікорської та Тітенкова до державної таємниці, та законність використання ними спеціальної апаратури, яка не зареєстрована в СБУ.

Разом з тим речник ГПУ не повідомив, на який день їх запрошено на допит. У НАБУ відкидають всі звинувачення генпрокурора у порушенні законів.