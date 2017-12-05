В НАБУ пояснили, для чого була використана вигадана історія з "провокацією"

Заступник генерального прокурора Юрій Столярчук повідомив про підозру ще двом співробітникам Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Детективу НАБУ під прикриттям, раніше затриманому СБУ і ГПУ під час виконання одного з етапів спецзавдання, повідомлено про підозру 30 листопада. ГПУ інкримінує працівникам НАБУ злочини, передбачені двома статтями Кримінального кодексу: надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369) та провокацію підкупу (ст. 370). Про це йдеться у повідомленні НАБУ в соцмережі.

Читайте такожВійни між НАБУ та ГПУ немає - Луценко "Ще раз наголошуємо, що жоден із працівників НАБУ ніколи не провокував підкуп жодного з посадовців Державної міграційної служби України чи інших державних органів", - зазначається в повідомленні.

У НАБУ пояснюють, що щодо надання неправомірної вигоди чиновниці ДМС, ці дії відбувалися в рамках виконання негласними працівниками НАБУ спеціального завдання на підставі постанови прокурора САП про контроль над вчиненням злочину. "Відтак склад правопорушення у такому випадку відсутній. Відповідно до матеріалів кримінального провадження, посадовець ДМС сама неодноразово озвучувала вимогу щодо отримання «заохочення» у сумі 30 тисяч доларів США – спочатку за позитивне вирішення питання про надання іноземцю громадянства України, а згодом – за надання посвідки на тимчасове проживання на території України", - зазначають у НАБУ.

"Очевидно, що історія з «провокацією» була вигадана та використана Генеральною прокуратурою та СБУ, як формальний привід для втручання у діяльність НАБУ, зриву таємних спецоперацій Бюро, отримання санкцій на обшук конспіративних приміщень та особистих помешкань працівників НАБУ, їхнього затримання та залякування, отримання доступу до матеріалів ОРД. Кінцевою метою цих дій, на думку НАБУ, є блокування подальших розслідувань щодо топ-корупціонерів", - підкреслюється в повідомленні.

В НАБУ нагадали, що 29 листопада 2017 року, під час документування одного з епізодів за участі першого заступника голови Державної міграційної служби, оперативники СБУ під керівництвом прокурорів ГПУ затримали детектива Національного бюро, який працював під прикриттям. Таким чином, ГПУ та СБУ зірвали спецоперацію з виявлення організованого злочинного угруповання у складі нинішніх та колишніх працівників центрального апарату та територіальних підрозділів ДМС, яка тривала з квітня 2017 року. Через подальші обшуки та розголошення даних працівників НАБУ поставлено під удар ще кілька таємних операцій.

У НАБУ вважають, що відбувається спланована диверсія щодо працівників Бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка стала можливою через відсутність у НАБУ права на автономне прослуховування.