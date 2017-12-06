У МЗС Британії конфлікт ГПУ і НАБУ назвали загрозою для майбутнього незалежних розслідувань

У Міністерстві закордонних справ Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії наголосили, що втручання у роботу Національного антикорупційного бюро України ставить під загрозу майбутнє незалежних антикорупційних розслідувань.

Про це йдеться у заяві речника британського МЗС, розміщеній на сайті посольства Великої Британії в Україні.

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У відомстві так прокоментували останні події, які ставлять під загрозу діяльність НАБУ: «Велика Британія дедалі більше занепокоєна з приводу підриву боротьби проти корупції в Україні. Корупція залишається головною загрозою для стабільності та національної безпеки України, в той час як українські виборці визначають її як основну проблему в країні. Боротьба з корупцією є визначальною для європейського вибору України та її прагнень стати сучасною, економічно успішною і демократичною державою».

«НАБУ, в створення якого Велика Британія вклала значні ресурси, є надзвичайно важливою ланкою антикорупційного механізму в Україні та досягла значного прогресу у своєму розвитку та проведенні розслідувань. Нещодавні події, зокрема, втручання у розслідування НАБУ і викриття його агентів під прикриттям - це тривожний знак, що ставить під загрозу майбутнє незалежних антикорупційних розслідувань», - наголошується у заяві.

«Ми сподіваємося, що представники влади проявлять лідерство і єдність у питанні просування реформ для викорінення корупції», - підсумували в МЗС Британії.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада в НАБУ заявили, що ГПУ та СБУ зірвали операцію з викриття корупційної схеми у Державній міграційній службі.

Своєю чергою генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що працівники НАБУ вчинили провокацію проти чиновника міграційної служби.

Крім того, у Генпрокуратурі заявили про викритий у приватному будинку «таємний офіс» Національного антикорупційного бюро, де незаконно зберігалась документація із грифом «таємно». Це відбулося під час обшуків у працівників НАБУ в рамках розслідування кримінального провадження за заявою першого заступника голови Державної міграційної служби Діни Пімахової про провокування їй хабаря людиною, яка, як виявилося, була агентом НАБУ.

Також генпрокурор заявив, що агенти НАБУ користуються контрабандною апаратурою для пошуку корупціонерів, а відтак назвав їх «нелегальними агентами».

У НАБУ спростовували всі обвинувачення Луценка.