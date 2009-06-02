Рішення про перейменування Кіровограда ухвалюватимуть депутати міськради

Більшість мешканців Кіровограда під час Інтернет-опитування висловилась проти перейменування міста.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Кіровоградської міської ради, на офіційному сайті якої проходило голосування щодо доцільності повернення обласному центру історичної назви «Єлисаветград».

Всього в опитуванні взяли участь 225 користувачів Інтернету. 65% респондентів висловились проти зміни назви «Кіровоград», 32% підтримали ідею перейменування міста і 3% повідомили, що їм байдуже, як називатиметься місто, де вони проживають.

Остаточне рішення з даного питання прийматимуть депутати Кіровоградської міської ради.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2008 року міська рада Кіровограда вирішила провести одночасно з позачерговими виборами до Верховної Ради України місцевий референдум про повернення місту назви «Єлисаветград» (1754-1924 рр.). На той час ідею перейменування підтримали депутати з фракцій БЮТ, «Нашої України», Партії регіонів, Ліберальної партії України та Народної партії.

У випадку, якщо позачергові вибори до парламенту України не відбудуться, депутати міськради обіцяли скорегувати дату проведення референдуму.