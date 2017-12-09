"Переховувався у квартирі одного з прихильників": Геращенко розповів, як проходило затримання Саакашвілі

Екс-глава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі переховувався у квартирі одного зі своїх прихильників. Під час затримання він знаходився сам і не чинив опору. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" розповів нардеп Антон Геращенко.

"На даний момент його затримано і було передано до слідчого ізолятору СБУ в Аскольдовому провулку. Що стосується затримання, то воно проходило у відповідності з законом, він перебував у розшуку після того, як втік після першого затримання, тому поліція мала повне право його затримувати. Адвокат у такому разі на момент затримання не запрошувався, оскільки це може перешкодити затримати особу, яка перебуває в розшуку", - заявив Геращенко.

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За його словами, до Саакашвілі допущений адвокат, проводиться медичний огляд на предмет відсутності яких-небудь побоїв.

"Далі протягом 72 годин суд повинен визначити міру запобіжного заходу для Михайла Саакашвілі. Раніше генпрокурор Юрій Луценко прогнозував, що прокуратура проситиме лише домашній арешт , щоб це не звучало як політичне переслідування", - розповів нардеп.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю ввечері, 8 грудня, силовики затримали екс-президента Грузіїі колишнього главу Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі.

Нагадаємо, 6 грудня стало відомо, що Генеральна прокуратура України оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу. Зокрема, йому інкримінують замах на злочин (ч. 1 ст. 15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (дві або більше) (ч. 2 ст. 28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їх злочинної діяльності (ч. 2 ст. 256).