Маргінали в Польщі і Україні хочуть зіпсувати відносини між країнами в інтересах РФ – польський посол

Посол Польщі в Україні Ян Пєкло заявляє, що певні маргінальні групи в Польщі і Україні хочуть зіпсувати відносини між країнами в інтересах Російської Федерації.

Про це дипломат сказав в інтерв'ю виданню "Деловая столица".

Посол зазначив, що не варто говорити про найгіршу кризу або крах польсько-українських відносин. За його словами, треба визнати, що історичний діалог між країнами зараз переживає не найкращу фазу.

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"Все почалося з квітневого демонтажу членами польських громадських організацій нелегального пам'ятника бійцям ОУН-УПА на кладовищі в селі Грушовіци (Перемишльський повіт Підкарпатського воєводства Польщі). Це було зроблено у скандальний спосіб. І потім пішла реакція з боку України - відкликано дозвіл, раніше виданий польським історикам, на проведення пошукових робіт та ексгумації на Волині. З цього моменту проблема стала наростати як снігова куля і дійшла до політичного рівня. Якщо чесно, то і з польської, і з української сторони є маргінальні групи корисних (для Росії) ідіотів, які хочуть зіпсувати наші добросусідські відносини", - сказав Пєкло.

"І, на жаль, вони дійшли до мейнстріму... Але я думаю, що зустріч президентів Польщі та України, запланована на 13 грудня в Харкові, все-таки відбудеться. І я вважаю, що нам потрібно відокремити питання економіки, культури та інше від історичного діалогу", - додав дипломат.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 10 грудня невідомі на кільцевій дорозі Львова, на стоянці одного з готелів, пошкодили автобус марки МАN, який здійснював екскурсійні перевезення польських туристів.

Як написав на своїй сторінці у Facebook депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич, вибуховим пристроєм пошкоджено зовнішню обшивку і бічне скло автобуса.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав цей інцидент провокацією. "Рішуче засуджую провокації щодо польського автобуса, який перебував на стоянці недалеко від Львова. Обійшлося без жертв! Хтось наполегливо намагається посварити нас з Польщею і зірвати візит президента Дуди", - написав він у своєму мікроблозі в Twitter.

Своєю чергою в МЗС Польщі висловили стурбованість у зв'язку з підривом автобуса і назвали подію «черговим антипольським інцидентом».