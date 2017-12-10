У Львові вибухівкою пошкодили польський туристичний автобус, у МЗС заявили про провокацію (фото)

У Львові невідомі пошкодили польський туристичний автобус. Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облдержадміністрації, вночі, 9 грудня, на кільцевій дорозі Львова на стоянці одного із готелів пошкоджено автобус, який здійснював екскурсійне перевезення польських туристів до Львова.

«Пустомитівська райдержадміністрація вживає всіх необхідних заходів, аби забезпечити безперешкодне повернення іноземців на Батьківщину», - наголошується у повідомленні ОДА.

Як написав на своїй сторінці Facebook голова Львівської ОДА Олег Синютка, він розцінює цей випадок, як провокацію, однак вважає, що «розсварити український та польський народи провокаторам не вдасться».

«Сьогодні вночі трапився прикрий інцидент. Автобус, який перевозив польських туристів до Львова, пошкоджено. В унісон позиції МЗС та міністра Клімкіна засуджую дії невідомих. Вважаю, це зроблено, аби зірвати візит Президента Польщі до України та внести розлад у стосунки між сусідами», - написав Синютка.

У відділі комунікації Нацполіції області повідомили, що до Пустомитівського відділу поліції сьогодні, 10 грудня, надійшло повідомлення про те, що на стоянці біля готелю, розташованого в одному із сіл Пустомитівського району, невідомі вночі пошкодили припаркований автобус з номерами іноземної реєстрації.

Правоохоронці, які прибули на місце події встановили, що в ніч з 9 на 10 грудня, невідомі пошкодили зовнішню обшивку багажного відділення та бокове скло автобуса MAN.

Постраждалих внаслідок події немає. На місці працює слідчо-оперативна група, обставини встановлюються. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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Наразі, у Львівській ОДА та Нацполіції відмовляються повідомляти, яких саме пошкоджень зазнав польський туристичний автобус і за якою правовою кваліфікацією розглядається питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомив Ігор Зінкевич в Facebook, "невідомим вибуховим пристроєм пошкодили зовнішню обшивку та бокове скло автобуса марки МАN, польської реєстрації".

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін засудив провокацію і назвав спробою зірвати візит президента Польщі Анджея Дуди в Україну. Про це він написав у Twitter.

"Рішуче засуджую провокацію щодо польського автобуса,який знаходився на паркінгу неподалік Львова.Обійшлося без жертв!Хтось настирливо намагається розсварити нас з Польщею та зірвати візит Президента А.Дуди.Зробимо все,щоб розслідувати цей інцидент.А провокаторам скажу - не вийде" - написав міністр.

Раніше у Львові на форумі чиновник зчинив скандал через карту із окупованим Донбасом.