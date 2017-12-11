Про звернення Януковича щодо введення російських військ в Україну Яценюк дізнався від влади РФ

Колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що про звернення екс-президента Віктора Януковича, обвинуваченого у державній зраді, до президента Росії Володимира Путіна йому відомо лише зі слів самого російського президента, а також зі слів постпреда РФ в ООН Віталія Чуркіна та заяв російського МЗС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це колишній глава українського уряду заявив на допиті у суді під час засідання у справі про держзраду Януковича.

За словами Яценюка, звернення Януковича до Путіна про введення військ в Україну мало на меті за планом Кремля щоб Росія уникла міжнародного переслідування за вторгнення в Крим.

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Також він розповів, що першого березня 2014 р. йому був дзвінок від російського прем'єра Дмитра Мєдвєдєва, але теми захоплення Криму очільник уряду РФ у розмові не торкався.

Також адвокати Януковича запитали Яценюка, хто був ініціатором мирної ходи учасників Революції Гідності до Верховної Ради України 18 лютого 2014 р., яка, на переконання адвокатів, призвела в решті решт до анексії Криму. У відповідь Яценюк заявив, що і він у тому числі очолював ходу, хоча не розуміє, яким чином це питання стосується справи про держзраду Януковича.

Екс-прем'єр також повідомив, що востаннє контактував з Януковичем 22 лютого по телефону "когось із депутатів Партії регіонів".

"Тоді я розмовляв з ним з приводу його подальших дій і подолання політичної кризи", - заявив Яценюк.

Говорячи про події після самоусунення Януковича з поста президента, Яценюк наголосив, що Олександр Турчинов виконував обов'язки глави держави у відповідності до постанови ВР.

Він також додав, що ніякої інформації про загрозу життю Януковича під час його втечі йому невідомо. За словами політика, такої загрози не було, доказом чого є відмова Януковича від держохорони під час втечі з України.

Допит Яценюка завершено. В суді оголошена перерва.