Новий пошуковик Google поховав Дмитра Медведєва (фото)

Пошукова система Squared, запущена Google третього червня, визнала Дмитра Медведєва мертвим. За версією цієї системи, Медведєв помер в один день з Олегом Янковським.

Пошукова система Squared збирає інформацію на основі призначеного для користувача запиту і представляє її у вигляді інтерактивної таблиці. Звичайні пошуковики представляють результат обробки запиту у вигляді багатьох посилань на різні ресурси.

При введенні в Squared запиту "президент Російської Федерації", в пошуковій таблиці присутні лише Борис Єльцин і Дмитро Медведєв. При цьому в колонці "Дата смерті" напроти прізвища Медведєва стоїть 20 травня.

При кліці на розділ таблиці, де вказана дата смерті Медведєва, з`являється посилання на ресурси, звідки була узята ця інформація. Там йдеться про смерть Олега Янковського.

Раніше запущений пошуковик Wolfram Alpha на запитання, пов`язані з президентом Росії, як і Squared, відповідає некоректно. За його версією, Росію в різні роки очолювали Джохар Дудаєв, Зелімхан Яндарбієв і Аслан Масхадов.

Лента.ру