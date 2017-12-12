"За наказом Путіна": Кремль "з гуманітарних міркувань" стурбувався заявами Саакашвілі

У Кремлі заявили, що «з гуманітарних міркувань» «стурбовані» заявами екс-президента Грузії, лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі про те, що в Україні його переслідують за наказом президента РФ Володимира Путіна. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи заяву Саакашвілі про те, що якщо українські правоохоронці доведуть, що він агент ФСБ, то Путін погодиться обміняти його на полонених українців і надішле за ним літак.

«З великим хвилюванням спостерігаємо за еволюцією його заяв. Звичайно, виходячи виключно з гуманітарних міркувань, ми відчуваємо велику стурбованість на тлі того, що ми чуємо в його виконанні», - сказав Пєсков.

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На запитання, якщо буде потрібна евакуація Саакашвілі з території України «з гуманітарних міркувань», чи може в цьому взяти участь Москва, Пєсков сказав: «Залишаю це без відповіді».

Як повідомлялося, вчора під час судового засідання з обрання йому запобіжного заходу Саакашвілі заявив, що він не затриманий, а військовополонений.

"Я не вважаю себе затриманим. Я вважаю себе у військовому полоні. Я вважаю себе бранцем олігархату України і Путіна. Я військовополонений. Реально. Тому що вони ведуть війну проти України", - сказав Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі був затриманий 8 грудня в Києві.

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Генпрокуратура оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їх злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченко у припиненні їх кримінального переслідування.

Саакашвілі відкинув обвинувачення генпрокурора.

Вчора, 11 грудня, Печерський суд Києва залишив без задоволення клопотання прокурора, який просив обрати Саакашвілі запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Також 5 грудня, коли силовики провели обшуки в його квартирі, Саакашвілі заявив, що його намагаються викрасти за наказом Путіна.