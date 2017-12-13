Приниження для України: Савченко жорстко пройшлася по руху Саакашвілі

Рух третього президента Грузії Михайла Саакашвілі - це приниження для України. Про це заявила народний депутат Надія Савченко в ефірі телеканалу NewsOne.

На думку нардепа, рух Саакашвілі - це сухий політичний розрахунок, якими користуються народні депутати, щоб знову потрапити до влади. Також вона заявила, що це показує Україну з поганої сторони на міжнародній арені, оскільки демонструється невміння влади справлятися з подібними ситуаціями.

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"Для зовнішньої політики це (рух Саакашвілі, - Ред.) приниження для України. Приниження у хаосі, корупції, бардаку, невмінні влади", - сказала вона.

Водночас, Савченко заявила, що Саакашвілі раніше був президентом Грузії, що позитивно позначається на його відносинах з міжнародними лідерами.

Раніше лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі заявляв, що наметове містечко і організацію мітингів фінансують волонтери, друзі і небайдужі.