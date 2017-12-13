МЗС Росії обурилося, що ООН слідкує за ситуацією з правами людини в окупованому Криму

У Міністерстві закордонних справ (МЗС) Росії обурені, що ООН продовжує моніторити ситуацію з правами людини в окупованому Криму. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві сказала офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

Читайте такожДжемілєв: Путін видав Чийгоза і Умерова в обмін на бандитів, які вбили журналіста«Знову змушені нагадати, що до мандату наглядової місії з прав людини в Україні не входить розгляд ситуації в третіх країнах, Республіка Крим і місто федерального значення Севастополь є територією РФ, і чергова спроба включити оцінку правозахисної ситуації в цьому російському регіоні у доповідь по Україні є неправомірною», - сказала Захарова.

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня в Києві презентовано 20-ту доповідь Моніторингової місії ООН щодо ситуації з правами людини в Україні за період 16 серпня - 15 листопада 2017 року.

У доповіді міститься низка рекомендацій для влади Росії, України, міжнародної спільноти.

Зокрема, уряду РФ рекомендується "забезпечити дотримання встановленої в міжнародному гуманітарному праві заборони примушувати жителів окупованої території Криму служити в збройних силах Російської Федерації".

Також рекомендується "покласти край обшукам будинків, які проводять правоохоронні органи в Криму, і які непропорційно часто стосуються кримських татар".

В ООН заявили, що російська влада повинна "забезпечити реалізацію права осіб і груп осіб на свободу проведення мирних зібрань, вираження поглядів, совісті і релігії в Криму без дискримінації за будь-якими ознаками, в тому числі раси, громадянства, політичних поглядів, етнічної приналежності або сексуальної орієнтації".

Також рекомендується "утриматися від застосування законодавства Російської Федерації про протидію екстремізму і тероризму для заборони мирних релігійних практик практикуючих мусульман у Криму і терміново звільнити з-під варти всіх осіб, які затримані і яким пред'явлено звинувачення у скоєнні таких злочинів".

Водночас влада РФ повинна "проводити розслідування всіх випадків насильницьких зникнень, тортур і жорстокого поводження, до яких причетні співробітники Федеральної служби безпеки Російської Федерації в Криму, притягувати осіб, які вчинили порушення, до відповідальності, і забезпечити відшкодування шкоди потерпілим".

Моніторингова місія ООН заявляє, що в окупованому РФ Криму з середини серпня до середини листопада цього року були арештовані 49 кримських татар.