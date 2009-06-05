Нафтогаз заплатить Росії резервними грошима НБУ

Оплату за спожитий у травні газ НАК «Нафтогаз України» здійснить за рахунок резервних коштів Національного банку України в обсягу 3,8 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Степан ГАВРИШ.

«Ці гроші буде взято з відповідних резервів НБУ. Але ця емісія - використання грошей, які перебувають не в монетарному обігу, а, скажімо так, поза ринком», – пояснив С.ГАВРИШ.

Він зазначив, що таке рішення ухвалювалося зважено, спільно з Кабінетом міністрів. «Ми запропонували зважене рішення, воно узгоджене зі всіма зацікавленими суб`єктами, в першу чергу – з Кабінетом міністрів. Сектор міністерств Кабінету міністрів, які відповідають за це питання, підтримав таке рішення на засіданні РНБО», – сказав С.ГАВРИШ.

При цьому він додав, що ухвалення такого рішення не призведе до стрибка інфляції. «Враховуючи, що це міжнародна трансакція, темпи інфляції будуть розтягнуті в часі, і тому активного впливу на інфляційні процеси в Україні не відбудеться найближчим часом», – зазначив С.ГАВРИШ.