Конфлікт силовиків: Горбатюк написав понад 80 скарг на заступників глави ГПУ і дві на Луценка
Горбатюк розповів, що його скарги на бездіяльність Луценко не задовольнив районний суд.
Начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, заявив, що вже написав більше 80 скарг на заступників прокурора, і ще дві на самого генерального прокурора Юрія Луценка. У той же час коментуючи конфлікт з керівництвом, зазначив, що "особистого мотиву там немає". Про це він повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна", передає ZN.ua.
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"Це питання принципів, відстоювання їх. Я відстоюю принцип, що повинен діяти закон. У керівництва є бажання діяти в ручному режимі, в окремих випадках – "своїм усе, для ворогів – закон", – сказав він.
Горбатюк заявив, що у департаменту, який він очолює, з 2016 року незаконно відібрали 12 кримінальних проваджень.
"Чи вже є якісь результати, або до них ми прямуємо, після цього надходить постанову генпрокурора без вивчення кримінального провадження, слідство ведеться неефективно. І справа передається до іншого підрозділу", - розповів він.
Перераховуючи приклади, він назвав справу Клименка, Злочевського, розслідування у справі про вишки Бойка, економічні епізоди по Захарченко, один з епізодів за Присяжнюку, справи щодо суддів Апеляційного суду та суддів Вищого адмінсуду".
"Я їх (скарги, - ред.) не вважав, але мені керуючий заступник сказала: "Ви займаєтеся тільки тим, що пишете" і назвала цифру – місяць тому було 84 скарги. Це на заступників – Столярчука, Матіоса", – підкреслив він.
Крім цього, він зазначив, що безпосередньо на генпрокурора Луценка він подав дві скарги.
"Я подавав дві скарги на бездіяльність в районний суд. Але суд чомусь вирішив не задовольняти", – підкреслив він.
Як повідомляв УНІАН, Горбатюк також заявив, що НАБУ не влаштовує діючих чиновників.