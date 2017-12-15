Конфлікт силовиків: Горбатюк написав понад 80 скарг на заступників глави ГПУ і дві на Луценка

Начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, заявив, що вже написав більше 80 скарг на заступників прокурора, і ще дві на самого генерального прокурора Юрія Луценка. У той же час коментуючи конфлікт з керівництвом, зазначив, що "особистого мотиву там немає". Про це він повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна", передає ZN.ua.

Читайте такожВсього 49 вироків, з них реальних - 2: Горбатюк розповів про результати розслідування справ Майдану (відео)

"Це питання принципів, відстоювання їх. Я відстоюю принцип, що повинен діяти закон. У керівництва є бажання діяти в ручному режимі, в окремих випадках – "своїм усе, для ворогів – закон", – сказав він.

Горбатюк заявив, що у департаменту, який він очолює, з 2016 року незаконно відібрали 12 кримінальних проваджень.

"Чи вже є якісь результати, або до них ми прямуємо, після цього надходить постанову генпрокурора без вивчення кримінального провадження, слідство ведеться неефективно. І справа передається до іншого підрозділу", - розповів він.

Перераховуючи приклади, він назвав справу Клименка, Злочевського, розслідування у справі про вишки Бойка, економічні епізоди по Захарченко, один з епізодів за Присяжнюку, справи щодо суддів Апеляційного суду та суддів Вищого адмінсуду".

"Я їх (скарги, - ред.) не вважав, але мені керуючий заступник сказала: "Ви займаєтеся тільки тим, що пишете" і назвала цифру – місяць тому було 84 скарги. Це на заступників – Столярчука, Матіоса", – підкреслив він.

Крім цього, він зазначив, що безпосередньо на генпрокурора Луценка він подав дві скарги.

"Я подавав дві скарги на бездіяльність в районний суд. Але суд чомусь вирішив не задовольняти", – підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, Горбатюк також заявив, що НАБУ не влаштовує діючих чиновників.