У Харкові оголошено підозру проросійському екс-депутату міськради, який закликав створити "Одеську республіку"

Депутату Харківської міської ради VI-VII скликань Андрію Лесику, повноваження якого припинені достроково, оголошено підозру у ч. 2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України особою, яка є представником влади). Про це повідомила прес-секретар прокурора Харківської області Віта Дубовик, передає Status Quo.

За попередніми даними розслідування, що проводиться слідчими Служби безпеки України, будучи депутатом, вказана особа здійснювала заклики до зміни меж території держави.

Читайте такожУ Харкові екс-депутата Лесика виволокли із залу засідань (відео)

Зокрема, в публічних виступах він закликав громадян блокувати транспортні розв'язки з метою перешкоджання пересуванню по місту військових і поліції, провести незаконний референдум, не підкорятися законної державної влади. "Одесит і жителям області потрібно Порто-Франко, сильні друзі і міцні кордони ... Нам потрібно самим встати і стати півднем ... З завтрашнього дня Одеська область оголошується Одеської народною республікою, де вся влада належить тільки народу, що проживає на її території", - йдеться у зверненні.

"Оскільки підозрюваний переховувався від слідства і не з'являвся на виклики ні слідчого, ні суду, його оголосили в розшук. 15 грудня підозрюваний затриманий на території однієї з сусідніх областей", - зазначила Дубовик.

Як відомо, Лесик, який є членом організації "Український вибір" кума Путіна Віктора Медведчука, під час депутатства у Харківській міськраді відзначився цілеспрямованої антиукраїнською риторикою. Екс-депутат, зокрема, під час святкування 9 травня спровокував конфлікт на Меморіалі Слави в Харкові, витягнувши на очах у проукраїнської спільноти георгіївську стрічку.