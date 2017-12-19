"Не пускайте його": з'явилося відео, як Саакашвілі намагалися вручити повістку на допит до СБУ

Міхеїлу Саакашвілі під Апеляційним судом спробували вручити повістку на допит до СБУ.

Коли опальний політик з групою прихильників виходив з будівлі суду, до нього підійшов чоловік, який показав посвідчення й намагався вручити повістку, передає "Страна".

Людям не було чути, ким представився чоловік, а пізніше на камери це робити він відмовився, заявивши, що не зобов'язаний.

Саакашвілі у відповідь почав кричати, що без адвокатів нічого не буде і вручати документ йому не мають право. Тоді йому запропонували забрати повістку за адресою.

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"Вам повинно бути соромно, ви служите злодіям й бандитам!", - відповів лідер "Руху нових сил" і почав йти від правоохоронця у бік авто.

"Ну це не серйозно", - сказав у той слід.

Співробітника правоохоронного органа оточили прихильники і не давали наблизитися до Саакашвілі, поки той сідав у машину.

"Чуєш, тобі сказано нормальним голосом, відчепися від людини, тобі ніхто не вручає. Нормальним людям не заважай. Не давайте йому пройти", - кричали прихильники опального політика.

Поки сторони сперечалися, хто кому перешкоджає, Саакашвілі поїхав.

Раніше лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі заявляв, що піде на допит у Службу безпеки України, а в Генеральну прокуратуру України - ні.