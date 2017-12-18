Посол Канади прокоментував відмову Саакашвілі давати свідчення Генпрокуратурі

14:28, 18 грудня 2017
Політика
4289 0

Крім того, Ващук засудив вчорашню спробу частини учасників акції «Марш за імпічмент» захопити Жовтневий палац у центрі Києва. 

Ващук прокоментував відмову Саакашвілі давати свідчення ГПУ / фото УНІАН

Посол Канади в Україні Роман Ващук прокоментував відмову лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі давати свідчення Генеральній прокуратурі України, заявивши, що в Канаді громадяни не обирають, з яким правоохоронним органом їм спілкуватись.

Про це Ващук сказав у коментарі УНІАН.

«У Канаді громадяни не вибирають, з яким правоохоронним органом вони розмовляють», - заважив посол.

Крім того, Ващук засудив вчорашню спробу частини учасників акції «Марш за імпічмент» захопити Жовтневий палац у центрі Києва.

«Я щодо вчорашньої акції висловився критично, бо я вважаю, що підтримання публічного порядку, дотримання правил всіма… є надзвичайно вважливим», - додав посол.

Читайте такожУ Раді показали запис із закликами Саакашвілі біля Жовтневого палацу у Києві (відео)

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 грудня, Саакашвілі у фойє будівлі Генпрокуратури у Києві заявив, що піде на допит до Служби безпеки України, а в Генеральну прокуратуру України - ні.

"Вони мене звинуватили у держперевороті. Нехай СБУ це розслідує. Ми їм (ГПУ) передали своє вітання. І я чекаю на виклик на допит в СБУ, де я буду давати всі необхідні покази", - сказав Саакашвілі.

Його адвокат Руслан Чорнолуцький додав, що справа стосовно Саакашвілі, відкрита 4 грудня за ознаками ч. 1. ст. 256 (сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності) Кримінального кодексу України, підслідна СБУ, тому на допит до ГПУ його клієнт не піде.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Саакашвілі під слідством
Теги: #справа Саакашвілі#допит Саакашвілі у ГПУ#допит Саакашвілі в СБУ#посол Канади про Саакашвілі