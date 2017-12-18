Посол Канади прокоментував відмову Саакашвілі давати свідчення Генпрокуратурі

Посол Канади в Україні Роман Ващук прокоментував відмову лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі давати свідчення Генеральній прокуратурі України, заявивши, що в Канаді громадяни не обирають, з яким правоохоронним органом їм спілкуватись.

Про це Ващук сказав у коментарі УНІАН.

«У Канаді громадяни не вибирають, з яким правоохоронним органом вони розмовляють», - заважив посол.

Крім того, Ващук засудив вчорашню спробу частини учасників акції «Марш за імпічмент» захопити Жовтневий палац у центрі Києва.

«Я щодо вчорашньої акції висловився критично, бо я вважаю, що підтримання публічного порядку, дотримання правил всіма… є надзвичайно вважливим», - додав посол.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 грудня, Саакашвілі у фойє будівлі Генпрокуратури у Києві заявив, що піде на допит до Служби безпеки України, а в Генеральну прокуратуру України - ні.

"Вони мене звинуватили у держперевороті. Нехай СБУ це розслідує. Ми їм (ГПУ) передали своє вітання. І я чекаю на виклик на допит в СБУ, де я буду давати всі необхідні покази", - сказав Саакашвілі.

Його адвокат Руслан Чорнолуцький додав, що справа стосовно Саакашвілі, відкрита 4 грудня за ознаками ч. 1. ст. 256 (сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності) Кримінального кодексу України, підслідна СБУ, тому на допит до ГПУ його клієнт не піде.