Собчак лякає наслідками повернення Криму Україні: у Росії почнеться громадянська війна

Російська телеведуча Ксенія Собчак, яка заявила про намір поборотися за посаду президента РФ, вважає, що в разі повернення окупованого Криму Україні в Росії почнеться громадянська війна.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це Собчак сказала в ході спілкування з українськими журналістами.

«Ситуація з Кримом вже сталася, і будь-який політик, який скаже, що просто повернемо це Україні, обманює. Це неможливо, це популізм ... Ось Росія каже: Крим тепер не наш, з Донбасу ми йдемо. Що буде далі? Настане громадянська війна. На мій погляд, це очевидно», - вважає вона.

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За її словами, «будь-яка людина, яка є політиком у РФ, сьогодні не може прийти сюди і сказати: ми будемо повертати цих людей і Крим в Україну. Це неможливо зробити, і зробити так може лише диктатор».

Як підкреслила Собчак, протягом декількох років після зміни влади в Росії має пройти референдум, визнаний на міжнародному рівні.

При цьому, заявила вона, повернення Криму до цього міжнародного референдуму - «нереальна історія» і повернення до статус-кво - «неможлива історія».

«Вкрай складне питання. За міжнародним правом Крим - український. Там живуть люди, і ми повинні визнати факт, що ті, хто там живе, ставляться до України з побоюванням. Це повинна визнати і сама Україна. І ми повинні разом вирішувати, що ми будемо робити з двома мільйонами людей», - впевнена Собчак. «Вирішили забрати, а потім віддати - неможливо», - сказала вона.

На її думку, розмірковувати зараз про статус Криму неконструктивно. При цьому Собчак вважає, що санкції на Росію накладено не після анексії Криму, а після атаки на рейс МН17.