Саакашвілі подав до суду на Мін'юст через екстрадиційну перевірку

Екс-голова Одеської ОДА, лідер «Руху нових сил» Міхеїл Саакашвілі подав позов до Міністерства юстиції України про визнання незаконною екстрадиційної перевірки щодо нього. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький.

«Міхеїл Саакашвілі подав окремий позов до Міністерства юстиції вчора, до прокуратури міста Києва де суд просить визнати незаконними дії Міністерства юстиції щодо такої перевірки» - заявив він.

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За його словами, такий позов був поданий, зокрема, тому, що Україна вже двічі відмовляла Грузії у екстрадиції Саакашвілі.

Також, на думку адвоката, така екстрадиційна перевірка може бути завершена наприкінці цього місяця у зв’язку із завершенням передбачених законодавством строків.

«Ми вважаємо, що ініціація знову ж таки початок та продовження цієї так званої екстрадиційної перевірки, а ми отримали на наші запити відповіді від Міністерства юстиції та від Генеральної прокуратури, що так дійсно така процедура розпочата в кінці жовтня. Вона згідно з КПК повинна тривати 60 діб і по нашій інформації, яку ми отримали декілька днів тому, ця екстрадиційна перевірка скоріш за все буде завершена до кінця цього місяця. А це означає, що ми не можемо спрогнозувати законність прийнятих рішень ухвали щодо екстрадиції і вважаємо, що сама процедура екстрадиції є незаконною», - сказав Чорнолуцький.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі минулого тижня отримав пакет документів для виїзду в Нідерланди.