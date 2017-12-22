"Я хочу облить кислотой их детей": нардеп Соболєв у Раді процитував частину листа із погрозами його родині (відео)

Заступник голови фракції "Самопоміч" Єгор Соболєв заявляє, що невідомий в листі погрожує облити кислотою його дітей. Та залякати його не вдасться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав з трибуни Верховної Ради.

Соболєв процитував частину листа, якого напередодні отримали батьки його дружини телеведучої Марічки Падалко.

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"Я хочу облить кислотой их детей. Думаю, это будет больнее всего. Пусть меня после этого посадят, мне все равно. Но у меня есть дети и внуки, и я не хочу, чтобы они жили снова в совдепии. А именно этого добьется ваш зять", - йдеться у листі.

Як наголосив Соболєв, цей лист дуже великий, і він передасть його правоохоронним органам.

"Сенс листа полягає у тому, що я дестабілізую ситуацію в країні, я проводжу марші, я агент Кремля. І тому людина, яка знає дуже багато подробиць про моє життя і викладає їх у цьому листі, погрожує розправитися з моїми дітьми", - сказав Соболєв та запевнив, що залякати його не вдасться.

"Хочу повідомити всім: залякати Україну не вдасться, в тому числі, мене", - сказав депутат.