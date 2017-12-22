Поки Росія окупує частини України, для Канади вона залишатиметься агресором: Фріланд

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд наголошує, що поки Російська Федерація буде окупантом на території України, Канада не перестане говорити, що Росія є країною-агресором.

Читайте такожПорошенко переконаний, що Україна переможе у боротьбі з російським агресором Як передає кореспондент УНІАН, про це глава МЗС Канади сказала під час виступу з нагоди 100-річчя дипломатичної служби України.

"В ці непрості часи ми стоїмо з Україною, ми віримо у важливість українського суверенітету, українських кордонів, української території. Ми визнаємо, і ми про це скрізь говоримо, що Росія є агресором, що російська агресія проти України не прийнята міжнародною спільнотою. І ми про це не перестанемо говорити, поки Росія є окупантом України. Я хочу, щоби ви це знали – від нас і від цілого, я би сказала, Західного світу, це дуже важливо", - наголосила Фріланд.

Вона наголосила, що Канада солідарна з Україною не лише тому, що любить її. "Але тому, що ми розуміємо, що те, що Росія зробила проти України, є небезпечно для цілого світу, для цілого світового порядку, і тому це питання для нас абсолютно ключове і абсолютно ключове для цілого Західного світу", - сказала Фріланд.

Також вона додала, що Канада була дуже горда, що вона була першою країною Заходу в 1991 році, яка визнала українську незалежність.

"Ми правильно зробили тоді, і ми дуже горді продовжити нашу співпрацю з вами, тим більше у наступному році, коли ми будемо очолювати "Велику сімку", - сказала глава МЗС Канади.

"Я думаю, що це свято для нас всіх, і насамперед для українців важливе свято, тому що хоч сьогоднішній момент не є простий, 100 років тому було ще тяжче. І я думаю, що важливо визнати, який прогрес був зроблений Україною і українцями за тих 100 років. Я переконана, що переможе демократична, суверенна Україна", - наголосила Фріланд.