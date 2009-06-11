Тимошенко: після перемоги на виборах не буде або Президента, або прем'єра

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє після перемоги на президентських виборах оголосити референдум щодо форми державного устрою в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в інтерв’ю «5 каналу».

«Я думаю, що отримаю перемогу на президентських виборах. І я відразу оголошу цей референдум, тому що у Президента є такі повноваження – оголосити референдум», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, саме громадяни України мають визначити форму державного устрою країни - чи то президентська, чи то парламентська республіка.

“І президентська, і парламентська форма правління в світі дуже сильні, якщо вони правильно вибудовані, якщо у них є логіка і якщо чітко розмежовано повноваження і відповідальність”, - зазначила прем’єр.

“Захоче країна президентську форму – треба робити Конституцію жорстко президентської форми правління, де немає прем’єр-міністра. Якщо парламентська форма правління – то тоді обирається прем’єр-міністр більшістю в парламенті, і тоді або немає Президента, або у нього повноваження такі, які не впливають на процеси”, - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.