Літак із Порошенком та звільненими заручниками вилетів із Харкова до Києва
"Дякую усім небайдужим, хто вже чекає зустрічі з нашими хлопцями в Києві. Разом – сила!", - наголосив Порошенко.
Літак зі звільненими 73 українськими заручниками з полону контрольованих Росією бойовиків летить з харківського аеропорту у військовому аеропорту "Бориспіль". Про це повідомив прес-секретар президента України Святослав Цеголко у Twitter.
"Президентський літак з визволеними нашими героями вилетів з Харкова до Києва", - написав він.
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Зліт літака у Харкові транслювався в прямому ефірі на українських телеканалах.
Перед польотом глава держави повідомив у соціальній мережі Facebook: "Зустрічайте наших звільнених хлопців у військовому аеропорту Борисполя. Давайте покажемо їм та їхнім рідним нашу потужну підтримку".
"Дякую усім небайдужим, хто вже чекає зустрічі з нашими хлопцями в Києві. Разом – сила!", - наголосив президент.
Напередодні активісти закликали українців приїхати до "Борисполя" і зустріти звільнених заручників. Було організовано проїзд для бажаючих із Києва до аеропорту.
Як повідомляв УНІАН, Україна віддала 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на Донбасі і відбували термін покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українських заручників.