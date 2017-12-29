Не всі "героїчні герої": Бірюков повідомив, що 14 звільнених заручників підозрюються у дезертирстві (відео)

Щодо 14 заручників, звільнених з полону бойовиків на Донбасі, відкриті провадження про дезертирство.

Про це заявив радник президента України Юрій Бірюков у Facebook.

«У числі 73 звільнених не всі «героїчні герої». Якщо конкретно, то 14 осіб. Щодо них є кримінальні провадження за фактом самовільного залишення частин», – написав Бірюков.

Він додав, що цих 14 людей спочатку планували доправити до Києва окремо.

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«А потім, у тому числі і з гуманних міркувань щодо родичів, було ухвалене рішення не розділяти (цих заручників – ред.) на етапі зустрічі», – розповів Бірюков.

Він зазначив, що цим 14 людям не будуть виплачувати матеріальну допомогу до рішення суду.

«Що найбільш парадоксальне... Півсотні засуджених відмовилися йти «на ту сторону». А ці 14, знаючи свою перспективу, однак, приїхали», – заявив Бірюков.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня на Донбасі відбувся обмін заручниками. Україна віддала 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на Донбасі і відбували покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українські заручники.