Українські дипломати звернулися до МЗС РФ щодо затримання в Москві учасника АТО

Українські дипломати звернулися до Міністерства закордонних справ РФ щодо отримання інформації про можливе затримання у Москві учасника Антитерористичної операції Олега Негоду.

Про це УНІАН повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

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"Ми звернулися до Міністерства закордонних справ Російської Федерації з клопотанням повідомити, чи затримано зазначеного громадянина", - сказав Кирилич.

"У разі підтвердження факту затримання ми вимагаємо повідомити, на якій підставі та за яких обставин затримано, місце тримання, а також невідкладно надати дозвіл консулові відвідати затриманого українця", - підкреслив Кирилич.

За даними ЗМІ, киянина, учасника АТО на Донбасі Негоду, який наприкінці 2017 року поїхав у Саратов до сестри, затримали у Москві.