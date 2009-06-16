Тігіпко вважає, що Україні потрібна «сильна рука», але тільки одна

Екс-радник прем’єр-міністра України Сергій ТІГІПКО виступає за збільшення повноважень Президента України.

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За словами С.ТІГІПКА, Україні сьогодні потрібна концентрація влади. “Україні потрібен сильний Президент”, – сказав він і зазначив, що саме президентська модель є найбільш адекватною формою правління для прискореного розвитку та модернізації країни.

На переконання С.ТІГІПКА, ця ідея є популярною в суспільстві. Він не виключив, що пізніше ініціюватиме референдум з даного питання.