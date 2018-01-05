Суд обере запобіжний захід "екс-міністру охорони здоров'я Криму" 8 січня

Суд обере запобіжний захід колишньому "міністру охорони здоров'я" анексованого Криму Петру Михальчевському 8 січня в Херсоні.

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Про це телеканалу "112 Україна" повідомила прес-секретар прокуратури АР Крим Тетяна Тихончик.

"Його поки що не затримано, але 8 січня суд вирішуватиме обрання йому запобіжного заходу", - сказала вона.

Прес-секретар нагадала, що Михальчевський сьогодні з'явився в прокуратуру зі своїм адвокатом. Там він ознайомився з підозрою і підписав її.

"Прокуратурою зараз вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому також було повідомлено, що він не має права залишати межі України, в разі спроби це зробити - він буде затриманий. Тому він у будь-якому разі не зможе уникнути відповідальності", - сказала Тихончик.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 січня, в Києві проведено санкціонований обшук у тимчасовому приміщенні Михальчевського, який безпосередньо брав участь у створенні незаконних органів влади на тимчасово окупованому Росією півострові.

Оперативники СБУ вилучили паспорт громадянина РФ, «службове посвідчення» за підписом так званого «глави Криму» Сергія Аксьонова та інші документи, що підтверджують його співпрацю з окупаційною владою.

Санкція статті ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.