Єрусалим повинен бути спільною столицею Ізраїлю та Палестини- глава МЗС Британії

Єрусалим має бути поділеною між Ізраїлем та Палестиною столицею.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Великої Британії Боріс Джонсон під час розмови з палестинським колегою Ріядом Аль Малкі, передає прес-служба закордонного відомства. Про це пише ТСН.

"Під час наших продуктивних переговорів я знову підтвердив зобов'язання Великої Британії підтримати палестинський народ і рішення про угоду двох держав, про нагальну потребу в оновлених мирних переговорах та про чітку і давню позицію Великої Британії щодо статусу Єрусалиму: він повинен бути визначений шляхом переговорного врегулювання між ізраїльтянами та палестинцями, і в остаточному підсумку Єрусалим повинен бути спільною столицею Ізраїльської та Палестинської держав", - сказав голова британського МЗС.

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Він також зазначив, що стосунки між Палестиною та Великою Британією досить міцні та налагоджені і об'єднане королівство продовжуватиме працювати для того, аби ці відносини лишалися такими у 2018 році і надалі.

Як відомо, позиція Великої Британії, Євросоюзу та більшості країн світу полягає у засудженні рішення Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Навколо цього рішення точиться боротьба і в самому Ізраїлі, де палестинські активісти та бойовики ХАМАС влаштовували агресивні акції проти рішення США.

Нагадаємо, нещодавно авіація Ізраїлю атакувала об’єкт бойовиків ХАМАС у південній частині сектору Ґази.