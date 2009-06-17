Тимошенко до втрати крісла залишилося знайти ще 5 корупціонерів у КМУ?

Згідно з нормами законодавства, Кабінет Міністрів України є повноважним органом доти, поки до його складу входить не менш як 17 міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив міністр юстиції Микола ОНІЩУК.

«Якщо Верховна Рада звільнить 9 міністрів – це означатиме, що уряд з цієї миті не буде повноважний проводити засідання. Тобто навіть не може відкрити засідання», - сказав М.ОНІЩУК.

Водночас він зазначив, що Кабінет Міністрів може ухвалювати рішення лише в тому разі, якщо за нього голосує більше половини складу, тобто 13 осіб.

До складу Кабміну входить 21 міністр, три віце-прем`єр-міністри та прем`єр-міністр.

На сьогодні вільні посади трьох міністрів – закордонних справ, фінансів і оборони.

Також сьогодні подав у відставку міністр транспорту та зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні заявила, що направить до Верховної Ради України подання про звільнення Йосипа ВІНСЬКОГО з посади міністра транспорту і зв’язку.

«Я переконана в тому, що Кабінет міністрів в тому складі, в якому він є, буде і далі працювати ефективно. Від того, що уряд позбавляється корупціонерів, від цього він стає не слабкішим, а сильнішим», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.