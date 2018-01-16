"Це факт медичний": Собчак нагадала росіянам про приналежність Криму (відео)

08:42, 16 січня 2018
Політика
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Собчак нагадала, що Росія порушила міжнародні домовленості.

Ксенія Собчак / REUTERS

Кандидат на посаду президента Росії Ксенія Собчак заявила, що Крим - територія України. Про це в Twitter повідомив прокремлівський журналіст Дмитро Смирнов.

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"Крим - український. Це факт медичний. Це територія України. Ми порушили міжнародні домовленості, ми порушили наш договір з Україною", - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, російська телеведуча Ксенія Собчак внесла в свою передвиборчу програму пункти про припинення війни на Донбасі та проведення другого "референдуму" у Криму.

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Теги: #Собчак про Крим#Собчак про окупацію Криму