"Це факт медичний": Собчак нагадала росіянам про приналежність Криму (відео)
Собчак нагадала, що Росія порушила міжнародні домовленості.
Кандидат на посаду президента Росії Ксенія Собчак заявила, що Крим - територія України. Про це в Twitter повідомив прокремлівський журналіст Дмитро Смирнов.
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"Крим - український. Це факт медичний. Це територія України. Ми порушили міжнародні домовленості, ми порушили наш договір з Україною", - підкреслила вона.
Як повідомляв УНІАН, російська телеведуча Ксенія Собчак внесла в свою передвиборчу програму пункти про припинення війни на Донбасі та проведення другого "референдуму" у Криму.
Собчак: Крим - український. Це факт медичний. Це територія України. Ми порушили міжнародні домовленості, ми порушили наш договір з Україноюhttps://t.co/17q75Ga8uLpic.twitter.com/cxuEMXusqQ— Дмитро Смирнов (@dimsmirnov175) January 15, 2018